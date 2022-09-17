Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın hem hali hem de tavırları, milyonlarca izleyici tarafından çok beğeniliyordu. Sadece yarışmacıların değil, seyircilerin bile çekindiği Mehmet Yalçınkaya’nın dünya yakışıklısı oğlu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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