Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın dünya yakışıklısı oğlu, genç kızların kalbini yerinden çıkardı. Boyu, posu ve endamıyla adeta görenleri büyüleyen Mehmet Şef’in oğluna, “Mehmet Şefin gençliği” yorumları yapıldı! İşte bakanların donup kalmasına neden olan o büyük değişim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın hem hali hem de tavırları, milyonlarca izleyici tarafından çok beğeniliyordu. Sadece yarışmacıların değil, seyircilerin bile çekindiği Mehmet Yalçınkaya’nın dünya yakışıklısı oğlu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.