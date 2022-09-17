Taze Gelin Demet Özdemir Kıyafetiyle Şok Etti! “Çöp Poşeti Giymişsin Bacım!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “İyice Şaşırdın Sende!”
Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Taze gelin Demet Özdemir, kıyafetiyle resmen dalga konusu oldu! “Çöp poşeti giymişsin” yorumlarını alan Demet Özdemir, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Siyahlar içerisindeki Demet Özdemir, Twitter’da büyük bir yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…
Oğuzhan Koç’la Sarıyer’de lüks bir otelde dünya evine giren Demet Özdemir, düğünüyle günlerce konuşulmuştu. Düğününde giymiş olduğu 3 farklı gelinlikle dalga konusu olan Demet Özdemir, bu yorumlara kırıldığını açıklamıştı. Gündemi sallayıp geçen Demet Özdemir’in şimdide kıyafeti büyük bir dalga konusu oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.