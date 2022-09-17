- 17 Eyl 2022 - 21:51

Taze Gelin Demet Özdemir Kıyafetiyle Şok Etti! “Çöp Poşeti Giymişsin Bacım!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “İyice Şaşırdın Sende!”

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Taze gelin Demet Özdemir, kıyafetiyle resmen dalga konusu oldu! “Çöp poşeti giymişsin” yorumlarını alan Demet Özdemir, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Siyahlar içerisindeki Demet Özdemir, Twitter’da büyük bir yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…

Oğuzhan Koç’la Sarıyer’de lüks bir otelde dünya evine giren Demet Özdemir, düğünüyle günlerce konuşulmuştu. Düğününde giymiş olduğu 3 farklı gelinlikle dalga konusu olan Demet Özdemir, bu yorumlara kırıldığını açıklamıştı. Gündemi sallayıp geçen Demet Özdemir’in şimdide kıyafeti büyük bir dalga konusu oldu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Eyl 2022 - 21:51 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı… mask
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı…
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar… mask
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar…
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup… mask
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup…
Kenan Doğulu Harbiye'yi Salladı! mask
Kenan Doğulu Harbiye'yi Salladı!
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!” mask
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla… mask
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…
Burcu Özerk Minisiyle Instagram’da Yangınlar Çıkardı! Fiziğini Görenler Kül Oldular; “Seni Görünce Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!” mask
Burcu Özerk Minisiyle Instagram’da Yangınlar Çıkardı! Fiziğini Görenler Kül Oldular; “Seni Görünce Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!”
Masterchef’ten Elenen Yine İfşa Oldu! Sevgilisinin Kollarına Gidiyor… Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Masterchef’ten Elenen Yine İfşa Oldu! Sevgilisinin Kollarına Gidiyor… Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Hande Erçel’in Kardeşinden Kahreden Haber! Minik Mavi’den Sonra Gamze Erçel’de… Yürekler Sızım Sızım Sızladı; İlk Açıklama Geldi! Kimsenin Haberi Bile Yoktu Ama… mask
Hande Erçel’in Kardeşinden Kahreden Haber! Minik Mavi’den Sonra Gamze Erçel’de… Yürekler Sızım Sızım Sızladı; İlk Açıklama Geldi! Kimsenin Haberi Bile Yoktu Ama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı… mask
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı…
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar… mask
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar…
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup… mask
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup…
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!” mask
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla… mask
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL