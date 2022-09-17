Taze Gelin Demet Özdemir Kıyafetiyle Şok Etti! “Çöp Poşeti Giymişsin Bacım!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “İyice Şaşırdın Sende!”

Oğuzhan Koç’la Sarıyer’de lüks bir otelde dünya evine giren Demet Özdemir, düğünüyle günlerce konuşulmuştu. Düğününde giymiş olduğu 3 farklı gelinlikle dalga konusu olan Demet Özdemir, bu yorumlara kırıldığını açıklamıştı. Gündemi sallayıp geçen Demet Özdemir’in şimdide kıyafeti büyük bir dalga konusu oldu! İşte merak edilenler…

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