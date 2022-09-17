- 17 Eyl 2022 - 21:58

Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ağızların açık kalmasına neden olan bir ifşa yayınlandı! Hangi ismin ana kadroya gireceğinin ortaya çıkmasından hemen sonra Acun Ilıcalı’nın artık stüdyoya baskın düzenlese yeri olacağına dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasına katılan isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar önce Somer Sivrioğlu’nun Efendy isimli restorana gitmiş daha sonra ise stüdyoda yemekler yapmaya çalışmışlardı. İlk etapta ali nazik yapan yarışmacılar, toplamda 3 tur bilgileri konuşturmuş ve MasterClass kazananı Görkem olmuştu! Peki, yeni bölümde yedeklerden kadroya giren isim kim olacak?

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17 Eyl 2022 - 21:58 - Yaşam

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