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17 Eyl 2022 - 21:58

Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ağızların açık kalmasına neden olan bir ifşa yayınlandı! Hangi ismin ana kadroya gireceğinin ortaya çıkmasından hemen sonra Acun Ilıcalı’nın artık stüdyoya baskın düzenlese yeri olacağına dair yorumlar yapıldı! Peki, Masterchef yarışmasına katılan isim kim oldu?