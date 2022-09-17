Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü’sünden Bomba Değişim! “Kilolusun” Diyenlere İnat Yaptı Yapacağını! Polat Alemdar Görse Tanıyamaz!

Ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinin serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erhan Ufuk, şimdilerde başka sektörlere atılmaya başladı. Son olarak iş için Azerbaycan’da görüntülenen Erhan Ufuk, son haliyle herkesi şaşırttı. Özellikle verdiği kilolar ile dikkat çeken Erhan Ufuk’u görenler tanıyamadı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufuk şimdi ne yapıyor? Erhan Ufuk, son hali nasıl? Erhan Ufuk nasıl ve kaç kilo verdi? İşte, detaylar…

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