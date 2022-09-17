Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü’sünden Bomba Değişim! “Kilolusun” Diyenlere İnat Yaptı Yapacağını! Polat Alemdar Görse Tanıyamaz!
Ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinin serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erhan Ufuk, şimdilerde başka sektörlere atılmaya başladı. Son olarak iş için Azerbaycan’da görüntülenen Erhan Ufuk, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinin serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erhan Ufuk, şimdilerde başka sektörlere atılmaya başladı. Son olarak iş için Azerbaycan’da görüntülenen Erhan Ufuk, son haliyle herkesi şaşırttı. Özellikle verdiği kilolar ile dikkat çeken Erhan Ufuk’u görenler tanıyamadı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufuk şimdi ne yapıyor? Erhan Ufuk, son hali nasıl? Erhan Ufuk nasıl ve kaç kilo verdi? İşte, detaylar…
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17 Eyl 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.