- 17 Eyl 2022 - 16:07

Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Şok Etti! Herkes Selen Sanıyor Ama Gerçek Bambaşka! Feride, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak…

Kanal D ekranlarının en beğenilen sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan’ın öpüşürken gören isim sonunda ortaya çıktı! Dizinin ilk bölümün izleyenler her ne kadar Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü görenin Selen olduğunu düşünse bile gerçek bambaşka çıktı! Feride’nin Nalan’ı yerden yere vuracağı da ortalığı yakıp yıkarak ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu kısa bir süre önce başlamıştı. İlk bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizide; Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü gören birisinin olduğu gösterilmiş ama bunun kim olduğu bir türlü açıklanmamıştı. Akıllara davranışlarından dolayı Selen gelse bile gerçekler sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eyl 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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