Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Şok Etti! Herkes Selen Sanıyor Ama Gerçek Bambaşka! Feride, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak…
Kanal D ekranlarının en beğenilen sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan’ın öpüşürken gören isim sonunda ortaya çıktı! Dizinin ilk bölümün izleyenler her ne kadar Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü görenin Selen olduğunu düşünse bile gerçek bambaşka çıktı! Feride’nin Nalan’ı yerden yere vuracağı da ortalığı yakıp yıkarak ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu kısa bir süre önce başlamıştı. İlk bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizide; Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü gören birisinin olduğu gösterilmiş ama bunun kim olduğu bir türlü açıklanmamıştı. Akıllara davranışlarından dolayı Selen gelse bile gerçekler sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.