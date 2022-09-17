- 17 Eyl 2022 - 16:24 G: 17 Eyl 2022 - 16:25

Hande Erçel’in Kardeşinden Kahreden Haber! Minik Mavi’den Sonra Gamze Erçel’de… Yürekler Sızım Sızım Sızladı; İlk Açıklama Geldi! Kimsenin Haberi Bile Yoktu Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in kardeşinden kahreden bir haber geldi! Minik Mavi’nin kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktıktan sonra gözler Gamze Erçel’e çevrilmişti ki, Gamze Erçel’den de kötü haber geldi! Kimsenin haberi olmadan eski sağlıklı günlerine dönmeyi bekliyorlardı ki, asıl bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kardeşi Gamze Erçel’le birlikte yaz boyunca tatil yapan Hande Erçel, tatil dönüşünde sessizliğe bürünmüştü. Sadece Hande Erçel değil, Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’da çok fazla paylaşım yapmıyorlardı! Şimdiyse bu sessizliğin sebebi ortaya çıktı! Aylin Mavi’nin kanser tedavisi gördüğünün açıklanmasının ardından şimdide Gamze Erçel’den kötü haber geldi! Meğer...

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17 Eyl 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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