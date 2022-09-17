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17 Eyl 2022 - 21:10

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem resmen yerin dibine girdi! Tüm Gedeli’nin ağzına sakız olan Meryem, bir de Rıfat’ın karısından ayar yiyince ağızlar açık kaldı! Resmen duymadığı hakaret kalmayan Meryem, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…