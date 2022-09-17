- 17 Eyl 2022 - 21:10

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem resmen yerin dibine girdi! Tüm Gedeli’nin ağzına sakız olan Meryem, bir de Rıfat’ın karısından ayar yiyince ağızlar açık kaldı! Resmen duymadığı hakaret kalmayan Meryem, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük keyifle izlenen dizide, Meryem ve Rıfat’ın hikayesi ise seyircilerin sinirlerini bozmuştu! Peki, Gönül Dağı dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak?

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17 Eyl 2022 - 21:10 Ankara- Yaşam

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