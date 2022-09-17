- 17 Eyl 2022 - 21:46 G: 17 Eyl 2022 - 21:47

O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye 2022 jürileri tek tek basına sızdı! Geçtiğimiz sene Hadise’nin yerine gelen Ebru Gündeş, Hadise sevenlerini ayağa kaldırmış; tepki üzerine tepki toplamıştı ki, Acun Ilıcalı yeni jürilerine resmen parayı bastı! Balya balya ödeme alan jüri üyeleri gümbür gümbür geldiklerini gösterdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl, Ebru Gündeş ve Hadise arasında patlayan Reza Zarrab olayından sonra Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki tüm bağlar kopmuştu. Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la ilişki yaşadığına dair iddialar basına sızınca; sosyal medya sallanmıştı. Acun Ilıcalı ise o süreçte Hadise’yle değil, Ebru Gündeş’le çalışınca ortalık bir an da karışmıştı. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan O Ses Türkiye 2022 için jüri üyeleri belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eyl 2022 - 21:46 Ankara- Yaşam

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O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar… mask
O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar…
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