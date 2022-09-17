O Ses Türkiye 2022 Jüri İsimleri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti! Acun Yeni Jürilere Balya Balya Ödeme Yaptı! Geliyorlar…

Geçtiğimiz yıl, Ebru Gündeş ve Hadise arasında patlayan Reza Zarrab olayından sonra Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki tüm bağlar kopmuştu. Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la ilişki yaşadığına dair iddialar basına sızınca; sosyal medya sallanmıştı. Acun Ilıcalı ise o süreçte Hadise’yle değil, Ebru Gündeş’le çalışınca ortalık bir an da karışmıştı. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan O Ses Türkiye 2022 için jüri üyeleri belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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