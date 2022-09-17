Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eyl 2022 - 22:26

Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…

Tv8 ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Metin, sözleriyle çelişince resmen “zort” oldu! Sosyal medyaya damgasını vuran Metin, linç üzerine linç yedi! Adını tarihe kazıyan Masterchef Metin, öyle bir sahneye yer verdi ki, gören duyan resmen şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…