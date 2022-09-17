Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…
Tv8 ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Metin, sözleriyle çelişince resmen “zort” oldu! Sosyal medyaya damgasını vuran Metin, linç üzerine linç yedi! Adını tarihe kazıyan Masterchef Metin, öyle bir sahneye yer verdi ki, gören duyan resmen şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Şef’in restoranında ziyafet çeken yarışmacılar; stüdyoda ise yedikleri yemekleri yeniden yapmaya çalışmışlardı. Yarışmada yerini alan 25 yaşındaki Metin isimli yarışmacı ise yaptıklarıyla söyledikleri çelişince ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.