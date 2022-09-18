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18 Eyl 2022 - 09:27

Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilan ve Melih’in sevgili olduklarına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse Dilan Karataş’tan düğün tarihi geldi! Mehmet Şef’in bile onay verdiği bu aşk, sosyal medyayı salladı geçti! Stüdyoyu ayağa kaldıran Dilan Karataş ve Melih Berkay Gündüz, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…