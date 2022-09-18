- 18 Eyl 2022 - 09:27 G: 18 Eyl 2022 - 09:49

Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilan ve Melih’in sevgili olduklarına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse Dilan Karataş’tan düğün tarihi geldi! Mehmet Şef’in bile onay verdiği bu aşk, sosyal medyayı salladı geçti! Stüdyoyu ayağa kaldıran Dilan Karataş ve Melih Berkay Gündüz, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yedeklerden ana kadroya giren isim Tolga olmuştu! Defalarca kez ana kadronun ucundan dönen Tolga, sonunda şeflere kendisini ispatlamış ve sevenlerini havalara uçurmuştu. Yarışmadan elenen Dilan Karataş ise Melih Berkay Gündüz’le ciddi bir ilişki yaşadıklarını ve düğün tarihlerini açıkladı! İşte merak edilenler…

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18 Eyl 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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