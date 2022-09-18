Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu yıl bulunan Burak Kaya’nın eski sevgilisine şiddet uyguladığı gündeme bomba gibi düşmüştü. “Bana o…u dedi” diyen eski sevgilisinin ekranlarının aranan yüzü olduğu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, Burak Kaya’nın eski sevgilisi hangi oyuncu çıktı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yakışıklılığıyla ve yeteneğiyle ön plana çıkan Burak Kaya, yarışmadan önce oyuncu olduğunu açıklamıştı. Gamze’yle girmiş olduğu tartışma sonrasında dikkatleri üzerine çekmişti. Şiddet yanlısı birisi olduğuna dair iddialarla akıllara kazınan Burak Kaya’nın eski sevgilisi çok tanıdık bir isim oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.