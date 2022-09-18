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18 Eyl 2022 - 11:26

Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu yıl bulunan Burak Kaya’nın eski sevgilisine şiddet uyguladığı gündeme bomba gibi düşmüştü. “Bana o…u dedi” diyen eski sevgilisinin ekranlarının aranan yüzü olduğu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, Burak Kaya’nın eski sevgilisi hangi oyuncu çıktı?