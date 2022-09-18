Hande Erçel Arabada Minicik Eteğiyle Ne Yapacağını Şaşırdı! Çekiciliğini, Cesaretini Konuşturdu; Görenlerin Gözlerinden Ateşler Fışkırdı! “Yüce Rabbim Neler Yaratıyor!”
Yakın zamanda yeniden ekranlara dönmesi beklenen Hande Erçel, minicik eteğiyle arabadan öyle pozlar verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Frikik vermemek adına büyük bir çabaya giren Hande Erçel’in çekiciliği ve cesareti ise resmen gündem oldu! Hayranlarının gözlerinden ateşler çıkaran Hande Erçel’e sevenleri ise “Yüce rabbim neler yaratıyor be” yorumları yapıldı! İşte merak edilenler…
Kerem Bürsin’le doludizgin 1 yıl kadar aşk yaşayan Hande Erçel, sessiz sedasız ilişkisini bitirmişti. Yaklaşık 3 hafta sonra Halka dizisinde tanıştığı Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel’in ilişkisi uzun sürmemişti. İhanet ve aldatma iddialarından hemen sonra güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, “Hayatımda kimse yok” açıklamasında bulunmuştu. Peki, güzel oyuncu nasıl bir poz verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.