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18 Eyl 2022 - 18:28

Hande Erçel Arabada Minicik Eteğiyle Ne Yapacağını Şaşırdı! Çekiciliğini, Cesaretini Konuşturdu; Görenlerin Gözlerinden Ateşler Fışkırdı! “Yüce Rabbim Neler Yaratıyor!”

Yakın zamanda yeniden ekranlara dönmesi beklenen Hande Erçel, minicik eteğiyle arabadan öyle pozlar verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Frikik vermemek adına büyük bir çabaya giren Hande Erçel’in çekiciliği ve cesareti ise resmen gündem oldu! Hayranlarının gözlerinden ateşler çıkaran Hande Erçel’e sevenleri ise “Yüce rabbim neler yaratıyor be” yorumları yapıldı! İşte merak edilenler…