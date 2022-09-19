Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…”

Magazin gündeminin en popüler olaylarından biri de Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasındaki kavga. Başlarda çok masum başlayan arkadaşlık sonrasında yaşananlar ve ikilinin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. İkilinin davalık olduğu süreçte ise son olarak Ece Ronay’ın sözleri görenleri şaşkına çevirdi.

65 yaşındaki ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil son dönemde yaptığı açıklamalar ve herkesi şaşırtan halleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile olan olaylı kavgası sonrasında yaptığı açıklamalara Ece Ronay’dan bomba açıklamalar geldi. Ünlü sosyal medya fenomeni Instagram hesabı üzerinden resmen demediğini bırakmadı. İşte Ece Ronay’ın Mehmet Ali Erbil’e söylediği o inanılmaz sözler.

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