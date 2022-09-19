Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…”
Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın davalık oldukları kavga büyümeye devam ediyor. İki taratan da karşılıklı atışmalar sürerken Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’e açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Mehmet Ali Erbil’in açıklamalarına karşılık Ece Ronay’ın söylediği o olay sözler…
Magazin gündeminin en popüler olaylarından biri de Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasındaki kavga. Başlarda çok masum başlayan arkadaşlık sonrasında yaşananlar ve ikilinin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. İkilinin davalık olduğu süreçte ise son olarak Ece Ronay’ın sözleri görenleri şaşkına çevirdi.
65 yaşındaki ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil son dönemde yaptığı açıklamalar ve herkesi şaşırtan halleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile olan olaylı kavgası sonrasında yaptığı açıklamalara Ece Ronay’dan bomba açıklamalar geldi. Ünlü sosyal medya fenomeni Instagram hesabı üzerinden resmen demediğini bırakmadı. İşte Ece Ronay’ın Mehmet Ali Erbil’e söylediği o inanılmaz sözler.
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19 Eyl 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.