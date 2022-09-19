Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra ortaya çıkardığı başarılı işlerle de adından sıkça bahsettiriyordu. Şimdiyse kombinine harcadığı parayla gündem olan başarılı oyuncunun kıyafetlerine döktüğü serveti duyan deliye döndü. Sosyal medyanın çalkalandığı bu konuda kullanıcıların yaptığı yorumlarsa herkesi şok etti.
Kerem Bürsin, Cem Yılmaz derken ortalığı yangın yerine çeviren, hem güzelliği hem de dâhil olduğu projelerle adından sıkça bahsettiren Serenay Sarıkaya yine gündemdeki yerini aldı. Bu sefer ne aşk hayatı ne de işleriyle gündemde olan Sarıkaya, kıyafetlerine harcadığı servetle sosyal medya ve magazin gündemindeki yerini aldı. Konuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.