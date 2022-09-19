Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Kerem Bürsin, Cem Yılmaz derken ortalığı yangın yerine çeviren, hem güzelliği hem de dâhil olduğu projelerle adından sıkça bahsettiren Serenay Sarıkaya yine gündemdeki yerini aldı. Bu sefer ne aşk hayatı ne de işleriyle gündemde olan Sarıkaya, kıyafetlerine harcadığı servetle sosyal medya ve magazin gündemindeki yerini aldı. Konuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!

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