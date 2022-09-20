Acun Ilıcalı’nın Eski Karısından Skandal Hamle! Şeyma Subaşı’nın Avukatından Bomba Açıklamalar Geldi; Meğer O Gece…
Geçtiğimiz günlerde Twitter isimli sosyal medya platformunda paylaşılan bir video sonrası ‘uyuşturucu kullandığı’ gerekçesiyle eleştirilen ve kızı Melisa’nın ‘elinden alınması gerektiğine’ kadar sosyal medya kullanıcıların suçlamalarına maruz kalan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, o görüntüler ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Twitter isimli sosyal medya platformunda paylaşılan bir video sonrası ‘uyuşturucu kullandığı’ gerekçesiyle eleştirilen ve kızı Melisa’nın ‘elinden alınması gerektiğine’ kadar sosyal medya kullanıcıların suçlamalarına maruz kalan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, o görüntüler ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla açıklama gerçekleştiren Şeyma Subaşı, olduğu uyuşturucu testinin de kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Peki, Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanıyor mu? Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu ne? İşte, detaylar…
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20 Eyl 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.