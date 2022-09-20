Acun Ilıcalı’nın Eski Karısından Skandal Hamle! Şeyma Subaşı’nın Avukatından Bomba Açıklamalar Geldi; Meğer O Gece…

Geçtiğimiz günlerde Twitter isimli sosyal medya platformunda paylaşılan bir video sonrası ‘uyuşturucu kullandığı’ gerekçesiyle eleştirilen ve kızı Melisa’nın ‘elinden alınması gerektiğine’ kadar sosyal medya kullanıcıların suçlamalarına maruz kalan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, o görüntüler ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla açıklama gerçekleştiren Şeyma Subaşı, olduğu uyuşturucu testinin de kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Peki, Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanıyor mu? Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu ne? İşte, detaylar…

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