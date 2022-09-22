- 22 Eyl 2022 - 12:44 G: 22 Eyl 2022 - 13:07

İradesi En Çok Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşasa Bile Değişmeyen O Burçlar…

İnsanın doğasında yer alan tüm karakteristik özellikler gibi iradeli olma ya da iradeli olamama durumu da burçların etkisi ile meydana geliyor. Öyle ki, bazı burçlara sahip olan insanlar iradesiyle adeta dağları devirirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, ne yaparsa yapsın iradesine asla hakim olamıyor. İşte detaylar...

İnsanın doğasında yer alan tüm karakteristik özellikler gibi iradeli olma ya da iradeli olamama durumu da burçların etkisi ile meydana geliyor. Öyle ki, bazı burçlara sahip olan insanlar iradesiyle adeta dağları devirirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, ne yaparsa yapsın iradesine asla hakim olamıyor. Öte yandan söz konusu irade olduğunda biz ise, bu listedeki burçları tek geçiyoruz! Peki, hangi burcun iradesi çok sağlamdır? İşte 8,9 şiddetinde deprem yaşasa bile hissettirmeyen burçlar…

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22 Eyl 2022 - 12:44 - Burç Haberleri

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İradesi En Çok Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşasa Bile Değişmeyen O Burçlar… mask
İradesi En Çok Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşasa Bile Değişmeyen O Burçlar…
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