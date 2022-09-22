İradesi En Çok Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşasa Bile Değişmeyen O Burçlar…
İnsanın doğasında yer alan tüm karakteristik özellikler gibi iradeli olma ya da iradeli olamama durumu da burçların etkisi ile meydana geliyor. Öyle ki, bazı burçlara sahip olan insanlar iradesiyle adeta dağları devirirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, ne yaparsa yapsın iradesine asla hakim olamıyor. İşte detaylar...
İnsanın doğasında yer alan tüm karakteristik özellikler gibi iradeli olma ya da iradeli olamama durumu da burçların etkisi ile meydana geliyor. Öyle ki, bazı burçlara sahip olan insanlar iradesiyle adeta dağları devirirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, ne yaparsa yapsın iradesine asla hakim olamıyor. Öte yandan söz konusu irade olduğunda biz ise, bu listedeki burçları tek geçiyoruz! Peki, hangi burcun iradesi çok sağlamdır? İşte 8,9 şiddetinde deprem yaşasa bile hissettirmeyen burçlar…
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22 Eyl 2022 - 12:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.