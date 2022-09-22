Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in Ayrılık Sebebi Tokat Gibi Çarptı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!” Evlenmeleri Bekleniyordu…
Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana bir küs bir barışık ilişki yürüten Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sessizliğini korurken, ayrılığın nedeni ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in ayrılık sebebinin detayları haberimizde...
Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana bir küs bir barışık ilişki yürüten Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sessizliğini korurken, ayrılığın nedeni ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in ayrılık sebebini duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen neden ayrıldı? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in ayrılma sebebi ne? İşte, detaylar…
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22 Eyl 2022 - 14:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.