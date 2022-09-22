Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in Ayrılık Sebebi Tokat Gibi Çarptı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!” Evlenmeleri Bekleniyordu…

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana bir küs bir barışık ilişki yürüten Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sessizliğini korurken, ayrılığın nedeni ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in ayrılık sebebini duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen neden ayrıldı? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in ayrılma sebebi ne? İşte, detaylar…

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