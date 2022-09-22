Survivor Aycan Yanaç’ın Estetikleri Olay Yarattı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Acun Görse Nevri Döner!”

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, her dönem pek çok ismi popüler yapmasıyla hafızalara kazındı. O isimlerden biri olan Aycan Yanaç, katıldığı Survivor yarışmaları ile sosyal medyada etkin bir rol oynamaya başlamıştı. En son Survivor All Star 2022 yarışmasında boy gösteren Aycan Yanaç, yaptığı son paylaşım ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Aycan Yanaç ne paylaştı? Survivor Aycan Yanaç nasıl bir paylaşım yaptı? Aycan Yanaç’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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