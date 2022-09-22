Zeynep Bastık Boşandıktan Sonra Açıldı Saçıldı! Göğüs Dekoltesi Ortalığı Katıp Karıştırdı; “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!”

Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan ve bu yaza eğlenceli konserleri ile damga vuran Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda biten evliliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve magazinin gündemine oturmuştu. Bu kez yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, sosyal medyadan paylaştığı o fotoğrafa takipçilerinden çok ilginç yorumlar aldı! Peki, Zeynep Bastık ne paylaştı? Zeynep Bastık nasıl bir paylaşım yaptı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşete, detaylar…

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