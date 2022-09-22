Kardeşlerim Dizisinin Başrolü Bomba Bir İşe İmza Attı! Asiye’yi Görenler Tebrik Etmeden Geçemedi... Küçücük Yaşına Rağmen! “Helal Olsun Sana Be Herkesi Tekte Eledin...”
ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi Kardeşlerim’in Asiye’si, Su Burcu Yazgı Coşkun bomba bir işe imza attı. Asiye’yi görenler tebrik etmeden geçemedi. Küçücük yaşına rağmen başarısıyla herkesten takdir toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun ile ilgili merak edilenleri sizin için mercek altına aldık. Su Burcu Yazgı Coşkun’un imza attığı iş neydi? İşte detaylar!
Yaşı küçük olmasına rağmen hem güzelliği hem de oyunculuğuyla gönüllere taht kuran, Kardeşlerim dizisinin Asiye’si yani Su Burcu Yazgı Coşkun hem iş hayatındaki başarısı hem de özel hayatıyla sık sık magazin ve sosyal medya gündemini meşgul ediyordu. Su Burcu Yazgı Coşkun’un aday olduğu alan ise görenleri şaşkına çevirdi. Kimse tebrik etmeden geçemedi. Peki, neler oluyor?
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.