- 22 Eyl 2022 - 21:13

Kardeşlerim Dizisinin Başrolü Bomba Bir İşe İmza Attı! Asiye’yi Görenler Tebrik Etmeden Geçemedi... Küçücük Yaşına Rağmen! “Helal Olsun Sana Be Herkesi Tekte Eledin...”

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi Kardeşlerim’in Asiye’si, Su Burcu Yazgı Coşkun bomba bir işe imza attı. Asiye’yi görenler tebrik etmeden geçemedi. Küçücük yaşına rağmen başarısıyla herkesten takdir toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun ile ilgili merak edilenleri sizin için mercek altına aldık. Su Burcu Yazgı Coşkun’un imza attığı iş neydi? İşte detaylar!

Yaşı küçük olmasına rağmen hem güzelliği hem de oyunculuğuyla gönüllere taht kuran, Kardeşlerim dizisinin Asiye’si yani Su Burcu Yazgı Coşkun hem iş hayatındaki başarısı hem de özel hayatıyla sık sık magazin ve sosyal medya gündemini meşgul ediyordu. Su Burcu Yazgı Coşkun’un aday olduğu alan ise görenleri şaşkına çevirdi. Kimse tebrik etmeden geçemedi. Peki, neler oluyor?

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22 Eyl 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

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