Fahriye Evcen İle İlgili Ortaya Öyle Bir Şey Çıktı Ki... Sevilmeyen Kadınmış! Hayatındaki Acı Gerçekler Çarşaf Gibi Serildi... Ceylan Çapa’ya Gün Doğdu!
Türkiye’de güzellik algısını baştan yaratan güzel oyuncu Fahriye Evcen uzunca bir süredir eşiyle ayrıldı iddialarıyla gündemdeydi. Hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından çift art arda fotoğraflar paylaştı. Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan bir şey ise herkesi şaşkına çevirdi. Sevilmeyen kadın olarak gün yüzüne çıkan olaylar ve acı gerçekler herkesi şok ederken Ceylan Çapa mutluluktan havalara uçacak.
Ülkemizde en çok yakıştırılan çiftlerden birisi olan Fahriye Evcen- Burak Özçivit ikilisi haklarında konuşturmaya devam ediyor. Yakın zamanda hem sosyal medya hem de magazin gündemine ayrılık iddialarıyla düşen ikili şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. İkili hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmezken şimdi de Evcen’in gençliğine ait ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına uğrattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.