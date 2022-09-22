Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Eyl 2022 - 21:13

Fahriye Evcen İle İlgili Ortaya Öyle Bir Şey Çıktı Ki... Sevilmeyen Kadınmış! Hayatındaki Acı Gerçekler Çarşaf Gibi Serildi... Ceylan Çapa’ya Gün Doğdu!

Türkiye’de güzellik algısını baştan yaratan güzel oyuncu Fahriye Evcen uzunca bir süredir eşiyle ayrıldı iddialarıyla gündemdeydi. Hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından çift art arda fotoğraflar paylaştı. Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan bir şey ise herkesi şaşkına çevirdi. Sevilmeyen kadın olarak gün yüzüne çıkan olaylar ve acı gerçekler herkesi şok ederken Ceylan Çapa mutluluktan havalara uçacak.