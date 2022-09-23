Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl…
Ünlü oyuncu Güven Kıraç dün akşam magazinlere yakalandığı dakikalarda herkesi şok eden gerçekle karşı karşıya kaldı. Peki, Güven Kıraç eşini aldattı mı? Güven Kıraç kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Eşi Başak Kıraç ile yaş farkı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…
Oyuncu Güvenç Kıraç yaptığı ile magazin dünyasını bomba gibi salladı. Bugüne kadar pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almış olan ünlü sanatçı sevenlerin resmen ağzını açık bıraktı. Onlarca başarılı yapımda rol alan ve oyunculuğu ile de taktileri toplayan başarılı oyuncu gece yarısı görüntülendi ve görüntülerdeki gerçekler görenleri şok etti.
Ülkemizde yayınlanan birden çok başarılı yapımda yer alan usta oyuncu Güvenç Kıraç dün akşam magazincilere yakalandığı haller ile resmen gündemdeki flaş haber olarak liste başı oldu. Kameraları görünce zor anlar yaşayan Güvenç Kıraç’ın ise herkese “Yok artık!” dedirten o hallerinin açıklaması ise şu şekilde.
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23 Eyl 2022 - 13:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.