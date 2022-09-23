Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl…

Oyuncu Güvenç Kıraç yaptığı ile magazin dünyasını bomba gibi salladı. Bugüne kadar pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almış olan ünlü sanatçı sevenlerin resmen ağzını açık bıraktı. Onlarca başarılı yapımda rol alan ve oyunculuğu ile de taktileri toplayan başarılı oyuncu gece yarısı görüntülendi ve görüntülerdeki gerçekler görenleri şok etti.

Ülkemizde yayınlanan birden çok başarılı yapımda yer alan usta oyuncu Güvenç Kıraç dün akşam magazincilere yakalandığı haller ile resmen gündemdeki flaş haber olarak liste başı oldu. Kameraları görünce zor anlar yaşayan Güvenç Kıraç’ın ise herkese “Yok artık!” dedirten o hallerinin açıklaması ise şu şekilde.

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