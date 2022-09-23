- 23 Eyl 2022 - 13:41 G: 23 Eyl 2022 - 13:57

Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor!

Farklı tarzı ve çıkışları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenine adeta damga vurdu. Giydiği kostüm ile sadece ödül töreninde değil, sosyal medyada da çok konuşulan Yılmaz Morgül, konuşmasıyla da herkesi etkiledi!

Farklı tarzı ve çıkışları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenine adeta damga vurdu. Giydiği kostüm ile sadece ödül töreninde değil, sosyal medyada da çok konuşulan Yılmaz Morgül, konuşmasıyla da herkesi etkiledi! Peki, Yılmaz Morgül ödül töreninde ne giydi? Yılmaz Morgül, ödül töreninde ne söyledi? Yılmaz Morgül, ne ödülü aldı? İşte, detaylar…

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23 Eyl 2022 - 13:41 - Magazin

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