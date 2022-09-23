Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor!
Farklı tarzı ve çıkışları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenine adeta damga vurdu. Giydiği kostüm ile sadece ödül töreninde değil, sosyal medyada da çok konuşulan Yılmaz Morgül, konuşmasıyla da herkesi etkiledi!
Farklı tarzı ve çıkışları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenine adeta damga vurdu. Giydiği kostüm ile sadece ödül töreninde değil, sosyal medyada da çok konuşulan Yılmaz Morgül, konuşmasıyla da herkesi etkiledi! Peki, Yılmaz Morgül ödül töreninde ne giydi? Yılmaz Morgül, ödül töreninde ne söyledi? Yılmaz Morgül, ne ödülü aldı? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 13:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.