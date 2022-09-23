- 23 Eyl 2022 - 14:06 G: 23 Eyl 2022 - 14:14

Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı!

Ekranların en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin Kanal D ekranlarından yeni sezon onayını aldığı haziran ayı itibariyle dizinin seyircisine duyurulmuştu. Şimdilerde ekranlara geri dönmesi gereken Arka Sokaklar dizisinden henüz bir hareketlilik gelmemesi dizinin izleyicisini endişelendirdi. İşte detaylar...

Ekranların en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin Kanal D ekranlarından yeni sezon onayını aldığı haziran ayı itibariyle dizinin seyircisine duyurulmuştu. Şimdilerde ekranlara geri dönmesi gereken Arka Sokaklar dizisinden henüz bir hareketlilik gelmemesi dizinin izleyicisini endişelendirdi. Ancak, Arka Sokaklar dizisi, beklenen haberi, bugün seyircisine verdi! Peki, Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ne zaman? Arka Sokaklar dizisi, yeni sezon tarihi belli mi? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar…

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23 Eyl 2022 - 14:06 - Magazin

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Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı! mask
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