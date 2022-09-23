Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı!
Ekranların en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin Kanal D ekranlarından yeni sezon onayını aldığı haziran ayı itibariyle dizinin seyircisine duyurulmuştu. Şimdilerde ekranlara geri dönmesi gereken Arka Sokaklar dizisinden henüz bir hareketlilik gelmemesi dizinin izleyicisini endişelendirdi. İşte detaylar...
Ekranların en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin Kanal D ekranlarından yeni sezon onayını aldığı haziran ayı itibariyle dizinin seyircisine duyurulmuştu. Şimdilerde ekranlara geri dönmesi gereken Arka Sokaklar dizisinden henüz bir hareketlilik gelmemesi dizinin izleyicisini endişelendirdi. Ancak, Arka Sokaklar dizisi, beklenen haberi, bugün seyircisine verdi! Peki, Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ne zaman? Arka Sokaklar dizisi, yeni sezon tarihi belli mi? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 14:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.