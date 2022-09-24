Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İçleri Sıcacık Yaptı! “Yanıyorsun, Yakıyorsun!” Öyle Bir Poz Verdi Ki, Yorumlar Gırla Geliyor…
Son zamanlarda parlayan kariyeri ile dikkat çeken Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde evindeki yatağından cesur paylaşımlar gerçekleştiren Melis Sezen, bu kez yine evinden yaptığı iddialı bir paylaşım ile gündem oldu. İşte detaylar...
Son zamanlarda parlayan kariyeri ile dikkat çeken Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde evindeki yatağından cesur paylaşımlar gerçekleştiren Melis Sezen, bu kez yine evinden yaptığı iddialı bir paylaşım ile gündem oldu. Öte yandan Melis Sezen’in o fotoğraflarına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
24 Eyl 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.