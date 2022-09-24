- 24 Eyl 2022 - 16:08

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i İçleri Sıcacık Yaptı! “Yanıyorsun, Yakıyorsun!” Öyle Bir Poz Verdi Ki, Yorumlar Gırla Geliyor…

Son zamanlarda parlayan kariyeri ile dikkat çeken Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde evindeki yatağından cesur paylaşımlar gerçekleştiren Melis Sezen, bu kez yine evinden yaptığı iddialı bir paylaşım ile gündem oldu. İşte detaylar...

Son zamanlarda parlayan kariyeri ile dikkat çeken Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde evindeki yatağından cesur paylaşımlar gerçekleştiren Melis Sezen, bu kez yine evinden yaptığı iddialı bir paylaşım ile gündem oldu. Öte yandan Melis Sezen’in o fotoğraflarına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

24 Eyl 2022 - 16:08 - Magazin

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