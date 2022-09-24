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24 Eyl 2022 - 16:08

Masterchef Yarışması İfşalara Doymak Nedir Bilmiyor! Kadroya Giren Yedek Yarışmacı İfşa Edildi; Acun Medya Ekibi Delirdi, Delirecek! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef, ifşalara doymak nedir bilmiyor! Yedeklerin yarışmanın kadrosuna girmek için büyük bir savaş vereceği bölüm bu akşam ekranlara gelecekti ama ifşalar bölümden önce yayıldı! Acun Medya ekibinin son ifşadan sonra kafayı yiyeceği hatta delireceğine dair yorumlar gündem oldu. Peki, hangi isim ana kadroya girdi?