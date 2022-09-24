Masterchef Yarışması İfşalara Doymak Nedir Bilmiyor! Kadroya Giren Yedek Yarışmacı İfşa Edildi; Acun Medya Ekibi Delirdi, Delirecek! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef, ifşalara doymak nedir bilmiyor! Yedeklerin yarışmanın kadrosuna girmek için büyük bir savaş vereceği bölüm bu akşam ekranlara gelecekti ama ifşalar bölümden önce yayıldı! Acun Medya ekibinin son ifşadan sonra kafayı yiyeceği hatta delireceğine dair yorumlar gündem oldu. Peki, hangi isim ana kadroya girdi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Danilo Zanna’nın restoranında; yarışmacılar sakatat üzerine çalışmalar yapmıştı. Restorandan sonra stüdyoya giren yarışmacılar marifetlerini konuşturmuş ve Yağız MasterClass’ın kazanı olmuştu. Yeni bölümde ise bir yedek yarışmacı ana kadroya girecekti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.