Teoman’dan İnanılmaz Şebnem Ferah İtirafı! Magazincilerin Sorularını Yanıtlarken Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Evleniriz!” …

Rock müziğin sevilen ismi Teoman yaptığı açıklamalar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Şarkıları, samimi halleri ve magazinciler ile olan diyalogları ile magazin dünyasından hiç eksik olmayan Teoman yaptığı flaş açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Müzik dünyasının sevilen çocuğu Teoman yıllardı aralarında aşk iddiaları çıkan Şebnem Ferah ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Çapkın aşk hayatı ve alkollü halleri ile bilinen Teoman magazin muhabirlerine verdiği açıklamalar ile gündemi sarsmaya devam ediyor. Usta şarkıcının son verdiği röportaj ise adeta olay oldu. Kendisi gibi başarılı meslektaşı Şebnem Ferah ile ilgili zaman zaman ekranlara gelen ve aralarındaki ilişkinin merak konusu olduğu Teoman, muhabirlere yaptığı açıklama sonrasında akıllarda soru işareti bıraktı. Yaptığı evlilik açıklaması ile herkesi şok eden Teoman’ın açıklamaları ise şu şekilde.

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