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24 Eyl 2022 - 16:08

Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Feride, Nalan ve Hayri’yi çok fena yakaladı! Hem Nalan’ın hem de Hayri’ni evli barlı insanlar olmasına rağmen birbirlerine aşık olmaları ve yaptıkları hatadan dönmemeleri, seyirci cephesinden “Rezillik” yorumlarına neden oldu! Asıl hikayenin şimdi başlayacağı gözler önüne serilirken; seyircinin kaosa hazır olması gerektiğine dair uyarılar yapıldı! Peki, neler oluyor?