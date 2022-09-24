Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Feride, Nalan ve Hayri’yi çok fena yakaladı! Hem Nalan’ın hem de Hayri’ni evli barlı insanlar olmasına rağmen birbirlerine aşık olmaları ve yaptıkları hatadan dönmemeleri, seyirci cephesinden “Rezillik” yorumlarına neden oldu! Asıl hikayenin şimdi başlayacağı gözler önüne serilirken; seyircinin kaosa hazır olması gerektiğine dair uyarılar yapıldı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamlarını sallamıştı. Nalan’ın Hayri’ye olan aşkı günbegün ortaya çıkarken; Sedat’ın ise Alp’i dövdüğü için içeriye alınması her şeyi tetikliyordu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.