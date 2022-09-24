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24 Eyl 2022 - 21:21

Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekildi! Tek Bir Kareyle “Benim İçin Bitti!” Dedi, Sevenlerini Paramparça Etti! Sözleşmeler Feshedildi Mi? “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’dan kahreden bir haber geldi! Tek bir kareyle ortalığı kasıp kavuran Mehmet Şef, “Benim için bitti” dedi, sevenlerini resmen paramparça etti! Sözleşmelerin feshedilip edilmediği ise büyük bir merak konusu oldu! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o anlar…