Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekildi! Tek Bir Kareyle “Benim İçin Bitti!” Dedi, Sevenlerini Paramparça Etti! Sözleşmeler Feshedildi Mi? “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’dan kahreden bir haber geldi! Tek bir kareyle ortalığı kasıp kavuran Mehmet Şef, “Benim için bitti” dedi, sevenlerini resmen paramparça etti! Sözleşmelerin feshedilip edilmediği ise büyük bir merak konusu oldu! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o anlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya, dikkatleri üzerine çekiyordu. Hem agresif hem de babacan tavırlarıyla kalplerde yer edinen Mehmet Yalçınkaya’nın bu yıl yarışmadan ayrılacağına dair iddialar gündeme sık sık gelmişti ki, şimdi de çekildiğine dair bir paylaşım geldi! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.