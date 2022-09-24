Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ve Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu arasında şiddetli bir kriz çıktı! Her iki isminde, “Yüzünü bile görmek istemiyorum” dediğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, tek bir kare her şeyi açıklamış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Hem hikayesiyle hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinin son bölümünde yine olanlar olmuştu. Yargı dizisinin başrollerinin ise büyük bir kriz yaşadığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.