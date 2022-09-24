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24 Eyl 2022 - 21:22

Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ve Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu arasında şiddetli bir kriz çıktı! Her iki isminde, “Yüzünü bile görmek istemiyorum” dediğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, tek bir kare her şeyi açıklamış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…