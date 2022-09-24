- 24 Eyl 2022 - 21:22

Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ve Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu arasında şiddetli bir kriz çıktı! Her iki isminde, “Yüzünü bile görmek istemiyorum” dediğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, tek bir kare her şeyi açıklamış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Hem hikayesiyle hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinin son bölümünde yine olanlar olmuştu. Yargı dizisinin başrollerinin ise büyük bir kriz yaşadığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Eyl 2022 - 21:22 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun…
Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Ekim Herkesi Çıldırttı! “Akılsız, Saftirik!” Tepkiler Arka Arkaya; Artık 1 Dakika Bile Ekranda Olmasına Sabır Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Duy Beni Dizisinde Ekim Herkesi Çıldırttı! “Akılsız, Saftirik!” Tepkiler Arka Arkaya; Artık 1 Dakika Bile Ekranda Olmasına Sabır Kalmadı! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinden Somer Ayrılıyor! Türkan Her Şeyi Anlayınca Ölümü Feci Bir Halde Oldu! “Müge Anlı Gelse Toplayamaz Bu Saatten Sonra!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Somer Ayrılıyor! Türkan Her Şeyi Anlayınca Ölümü Feci Bir Halde Oldu! “Müge Anlı Gelse Toplayamaz Bu Saatten Sonra!”
Aldatmak Dizisinin Konusu Nedir? Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlayacak? mask
Aldatmak Dizisinin Konusu Nedir? Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlayacak?
Gönül Dağı İzleyicisini Çıldırtan Karar Geldi! Eşyalarını Valizine Koydu; Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak! “Güle Güle!” mask
Gönül Dağı İzleyicisini Çıldırtan Karar Geldi! Eşyalarını Valizine Koydu; Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak! “Güle Güle!”
Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir? Bir Peri Masalı Dizisi Uyarlama mı? Bir Peri Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimler? mask
Bir Peri Masalı Dizisinin Konusu Nedir? Bir Peri Masalı Dizisi Uyarlama mı? Bir Peri Masalı Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Aldatmak Dizisi 1. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 1. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Başladı? İşte Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…. mask
Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Başladı? İşte Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….
Üç Kız Kardeş Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Sahne! Nesrin Her Şeyi Hatırladı; Türkan’ın Nevri Dönecek! Neler Oldu Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Sahne! Nesrin Her Şeyi Hatırladı; Türkan’ın Nevri Dönecek! Neler Oldu Neler…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Melih Yarışmaya Geri Dönüyor! Acun Medya Allem Etti Kallem Etti Yine Yaptı Yapacağını… Twitter, Instagram Bu Kararı Konuşuyor! mask
Masterchef Melih Yarışmaya Geri Dönüyor! Acun Medya Allem Etti Kallem Etti Yine Yaptı Yapacağını… Twitter, Instagram Bu Kararı Konuşuyor!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’ya Eski Eş Darbesi! İhanet İddialarını Daha Fazla Kaldıramadı; Resti Yer Gök İnleterek Çekti! Meğer Perde Arkasında… mask
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’ya Eski Eş Darbesi! İhanet İddialarını Daha Fazla Kaldıramadı; Resti Yer Gök İnleterek Çekti! Meğer Perde Arkasında…
Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Hep Nazardan Bunlar!” Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Hep Nazardan Bunlar!” Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Kızı Çıtayı Arşa Koydu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Yüzler Kıpkırmızı Oldu! “Paranın Çok Olduğu Nasıl Belli!” mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Çıtayı Arşa Koydu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Yüzler Kıpkırmızı Oldu! “Paranın Çok Olduğu Nasıl Belli!”
Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Eteğiyle Dudak Isırttı! Derin Yırtmaçları Kasığına Kadar Açıldı; 2 Tek Düğmesi Olmasa Frikik Kaçılmaz Olacaktı! O Paylaşım… mask
Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Eteğiyle Dudak Isırttı! Derin Yırtmaçları Kasığına Kadar Açıldı; 2 Tek Düğmesi Olmasa Frikik Kaçılmaz Olacaktı! O Paylaşım…
Fenomen Taha Duymaz’ın Yaşadıkları Hüngür Hüngür Ağlattı! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmıştı; Hayat Hikayesi İçleri Cız Ettirdi! Kabul Edilir Gibi Değil… mask
Fenomen Taha Duymaz’ın Yaşadıkları Hüngür Hüngür Ağlattı! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmıştı; Hayat Hikayesi İçleri Cız Ettirdi! Kabul Edilir Gibi Değil…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekildi! Tek Bir Kareyle “Benim İçin Bitti!” Dedi, Sevenlerini Paramparça Etti! Sözleşmeler Feshedildi Mi? “Yok Artık!” mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekildi! Tek Bir Kareyle “Benim İçin Bitti!” Dedi, Sevenlerini Paramparça Etti! Sözleşmeler Feshedildi Mi? “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Sen Kocaman Kadın Olmuşsun!” Hüsnü Çoban Kalpten Gidecek… Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Sen Kocaman Kadın Olmuşsun!” Hüsnü Çoban Kalpten Gidecek… Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Evlilik Haberi! “Hadise Şimdi Yıkılacak!” Öyle Bir Hamle Geldi Ki… “İkisine 1 Dakika Bakınca Aldatılıyorsunuz!” mask
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Evlilik Haberi! “Hadise Şimdi Yıkılacak!” Öyle Bir Hamle Geldi Ki… “İkisine 1 Dakika Bakınca Aldatılıyorsunuz!”
Masterchef Şampiyonu Cemre Uyanık Beyaz Bikinisiyle Şoke Etti! “Ortamı Isıttın Be!” İncecik Beli, Kusursuz Fiziğiyle Eski Halinden Eser Bırakmadı! “Vay Maşallah!” mask
Masterchef Şampiyonu Cemre Uyanık Beyaz Bikinisiyle Şoke Etti! “Ortamı Isıttın Be!” İncecik Beli, Kusursuz Fiziğiyle Eski Halinden Eser Bırakmadı! “Vay Maşallah!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses’in Kızı Çıtayı Arşa Koydu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Yüzler Kıpkırmızı Oldu! “Paranın Çok Olduğu Nasıl Belli!” mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Çıtayı Arşa Koydu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Yüzler Kıpkırmızı Oldu! “Paranın Çok Olduğu Nasıl Belli!”
Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Hep Nazardan Bunlar!” Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Hep Nazardan Bunlar!” Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare… mask
Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Sen Kocaman Kadın Olmuşsun!” Hüsnü Çoban Kalpten Gidecek… Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Sen Kocaman Kadın Olmuşsun!” Hüsnü Çoban Kalpten Gidecek… Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekildi! Tek Bir Kareyle “Benim İçin Bitti!” Dedi, Sevenlerini Paramparça Etti! Sözleşmeler Feshedildi Mi? “Yok Artık!” mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekildi! Tek Bir Kareyle “Benim İçin Bitti!” Dedi, Sevenlerini Paramparça Etti! Sözleşmeler Feshedildi Mi? “Yok Artık!”
Fenomen Taha Duymaz’ın Yaşadıkları Hüngür Hüngür Ağlattı! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmıştı; Hayat Hikayesi İçleri Cız Ettirdi! Kabul Edilir Gibi Değil… mask
Fenomen Taha Duymaz’ın Yaşadıkları Hüngür Hüngür Ağlattı! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmıştı; Hayat Hikayesi İçleri Cız Ettirdi! Kabul Edilir Gibi Değil…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL