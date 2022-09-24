Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Hep Nazardan Bunlar!” Neler Oluyor?
Survivor yarışmasında ününe ün katan Ayşe Yüksel’den kahreden bir haber geldi! Öyle bir kare paylaşıldı ki, yürekler resmen sızım sızım sızladı! Hayranlarından “Hep nazardan bunlar” yorumlarını alan Ayşe Yüksel’in tek bir karesi sevenlerini yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 sezonunda bulunan Ayşe Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. All Star yarışması için teklif geldiğini ama yarışmada bulunmayacağını dile getiren Ayşe Yüksel, tüm bu söylemlerine rağmen yarışmaya 1,5 ay sonra katılmıştı. Yarışmada fırtınalar estiren Yüksel’in son paylaşımı, sevenlerini resmen kahretti! İşte Ayşe Yüksel’in başına gelenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.