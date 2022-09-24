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24 Eyl 2022 - 21:22

Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kare Paylaşıldı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Hep Nazardan Bunlar!” Neler Oluyor?

Survivor yarışmasında ününe ün katan Ayşe Yüksel’den kahreden bir haber geldi! Öyle bir kare paylaşıldı ki, yürekler resmen sızım sızım sızladı! Hayranlarından “Hep nazardan bunlar” yorumlarını alan Ayşe Yüksel’in tek bir karesi sevenlerini yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…