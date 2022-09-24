Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Eteğiyle Dudak Isırttı! Derin Yırtmaçları Kasığına Kadar Açıldı; 2 Tek Düğmesi Olmasa Frikik Kaçılmaz Olacaktı! O Paylaşım…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Seversin’de Asya karakterine hayat veren güzeller güzeli oyuncu İlayda Alişan, minicik eteğiyle resmen dudakları uçuklattı! Derin yırtmaçlı minisiyle dengeleri alt üst eden İlayda Alişan, 2 tek düğmesi olmasa frikik verecekti! Peki, İlayda Alişan nasıl bir paylaşımda bulundu?
Kırmızı Oda, Çukur ve Masumiyet gibi çok konuşulan dizilerde boy gösteren İlayda Alişan, son olarak Seversin dizisiyle anlaşmıştı. Dizide başrol olarak bulunan İlayda Alişan, Burak Yörük’le mükemmel bir uyum yakalamıştı. Yakında ekranlara veda edecek olan Seversin dizisiyle ünlenen İlayda Alişan’ın minili pozları nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.