Seversin Dizisinin Asya’sı Minicik Eteğiyle Dudak Isırttı! Derin Yırtmaçları Kasığına Kadar Açıldı; 2 Tek Düğmesi Olmasa Frikik Kaçılmaz Olacaktı! O Paylaşım…

Kırmızı Oda, Çukur ve Masumiyet gibi çok konuşulan dizilerde boy gösteren İlayda Alişan, son olarak Seversin dizisiyle anlaşmıştı. Dizide başrol olarak bulunan İlayda Alişan, Burak Yörük’le mükemmel bir uyum yakalamıştı. Yakında ekranlara veda edecek olan Seversin dizisiyle ünlenen İlayda Alişan’ın minili pozları nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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