Masterchef Jürisi Danilo Zanna’ya Eski Eş Darbesi! İhanet İddialarını Daha Fazla Kaldıramadı; Resti Yer Gök İnleterek Çekti! Meğer Perde Arkasında…
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’ya eski eşinden skandal bir darbe geldi! İhanet iddiaları sonrasında daha fazla sessiz kalamayan Tuğçe Demirbilek, resti yer gök inleterek çekti! İşte olayların perde arkasını tek tek açıklayan o hamle…
Türkiye’ye sadece aşık olduğu için gelen Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek’le 9 yıl kadar evli kalmış ve anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardı. Boşandıktan sonra muhabirlere “Üzgünüm, boşandık” açıklamasında bulunan Danilo Zanna’nın ihanet ettiği için ayrılma kararı aldıkları iddia edilmişti ki, son hamle herkesi şoke etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.