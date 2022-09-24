Masterchef Jürisi Danilo Zanna’ya Eski Eş Darbesi! İhanet İddialarını Daha Fazla Kaldıramadı; Resti Yer Gök İnleterek Çekti! Meğer Perde Arkasında…

Türkiye’ye sadece aşık olduğu için gelen Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek’le 9 yıl kadar evli kalmış ve anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardı. Boşandıktan sonra muhabirlere “Üzgünüm, boşandık” açıklamasında bulunan Danilo Zanna’nın ihanet ettiği için ayrılma kararı aldıkları iddia edilmişti ki, son hamle herkesi şoke etti.

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