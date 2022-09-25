- 25 Eyl 2022 - 14:36 G: 25 Eyl 2022 - 14:41

Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şef Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… “Şefim Mal Varlığınızı Devretseydiniz!” Twitter Sallanıyor; 8,9 Şiddetinde Büyük Deprem!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacının birine Mehmet Yalçınkaya’dan bomba bir teklif geldi! Twitter’ı sallayıp adeta 8,9 şiddetinde deprem etkisi yaratan Mehmet Yalçınkaya’ya birçok kişi ise “Şefim bu az olmuş, mal varlığınızı devretseydiniz” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümün yedek yarışmacılar ilk turda kuru fasulye pilav yaparak ikinci tura geçmeye çalışmışlardı. İkinci tura geçen isimlerin arasında bulunan Ayşegül Zengin’in planlarını duyan Mehmet Yalçınkaya ise yine bir yarışmacının elinden tuttu! 83 milyonun önünde şok bir teklif sunan Mehmet Yalçınkaya, herkesin yüzünü güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eyl 2022 - 14:36 Ankara- Yaşam

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