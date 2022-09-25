Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şef Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… “Şefim Mal Varlığınızı Devretseydiniz!” Twitter Sallanıyor; 8,9 Şiddetinde Büyük Deprem!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacının birine Mehmet Yalçınkaya’dan bomba bir teklif geldi! Twitter’ı sallayıp adeta 8,9 şiddetinde deprem etkisi yaratan Mehmet Yalçınkaya’ya birçok kişi ise “Şefim bu az olmuş, mal varlığınızı devretseydiniz” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümün yedek yarışmacılar ilk turda kuru fasulye pilav yaparak ikinci tura geçmeye çalışmışlardı. İkinci tura geçen isimlerin arasında bulunan Ayşegül Zengin’in planlarını duyan Mehmet Yalçınkaya ise yine bir yarışmacının elinden tuttu! 83 milyonun önünde şok bir teklif sunan Mehmet Yalçınkaya, herkesin yüzünü güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.