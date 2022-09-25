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25 Eyl 2022 - 14:36

Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şef Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… “Şefim Mal Varlığınızı Devretseydiniz!” Twitter Sallanıyor; 8,9 Şiddetinde Büyük Deprem!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacının birine Mehmet Yalçınkaya’dan bomba bir teklif geldi! Twitter’ı sallayıp adeta 8,9 şiddetinde deprem etkisi yaratan Mehmet Yalçınkaya’ya birçok kişi ise “Şefim bu az olmuş, mal varlığınızı devretseydiniz” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?