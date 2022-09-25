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25 Eyl 2022 - 15:27

Demet Özdemir’in Cropuyla Baş Döndürdü! “Cennetten Mi Kovuldun!” Evlendikten Sonra Açıldı Saçıldı; Instagram’da Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, beyaz bir crop giyerek resmen başları döndürdü! Hayranlarından melek olduğu imasında yorumlar alan Demet Özdemir’e birçok kişi “Cennetten mi kovuldun” yorumlarında bulundu! Kısa bir süre önce dünya evine giren Demet Özdemir, adeta açıldı saçıldı! İşte Instagram’da rekorlar kıran o pozlar…