- 25 Eyl 2022 - 15:27 G: 25 Eyl 2022 - 15:55

Demet Özdemir’in Cropuyla Baş Döndürdü! “Cennetten Mi Kovuldun!” Evlendikten Sonra Açıldı Saçıldı; Instagram’da Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, beyaz bir crop giyerek resmen başları döndürdü! Hayranlarından melek olduğu imasında yorumlar alan Demet Özdemir’e birçok kişi “Cennetten mi kovuldun” yorumlarında bulundu! Kısa bir süre önce dünya evine giren Demet Özdemir, adeta açıldı saçıldı! İşte Instagram’da rekorlar kıran o pozlar…

Sevgililer Günü’nde biricik aşkından evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki 4 karat tektaşını takıp “Evet” demişti! Kısa bir süre önce dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, düğünleriyle çok konuşulmuştu. Sadece Türkiye’de değil aynı zamanda tüm dünyada yankı uyandıran Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu croplu paylaşımı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eyl 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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