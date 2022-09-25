Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Sahne! Seyircilerin Dilinde Tüy Bitti Ama Yapımcının Umurunda Değil! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısını Aynı Eve Koyup…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te mideleri bulandıran bir sahne ekranlara geldi! Seyircilerin dilinde tüy bitmesine rağmen yapımcının umurunda olmadığı net bir biçimde görüldü! Eski sevgilisini ve yeni karısını aynı eve koyup şok içerisinde bırakan Somer, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı yayınlanmıştı. Türkan ve Somer’in bir oyun içerisinde evlilik sürdürmesi sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Türkan’ın her şeyden habersiz Somer’e aşık olması, Somer’in ise Mine ve Türkan’la oyunlarına devam etmesi, tepkilere neden oluyordu! Peki, şimdi neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.