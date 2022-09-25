- 25 Eyl 2022 - 16:55 G: 25 Eyl 2022 - 17:28

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Sahne! Seyircilerin Dilinde Tüy Bitti Ama Yapımcının Umurunda Değil! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısını Aynı Eve Koyup…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te mideleri bulandıran bir sahne ekranlara geldi! Seyircilerin dilinde tüy bitmesine rağmen yapımcının umurunda olmadığı net bir biçimde görüldü! Eski sevgilisini ve yeni karısını aynı eve koyup şok içerisinde bırakan Somer, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı yayınlanmıştı. Türkan ve Somer’in bir oyun içerisinde evlilik sürdürmesi sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Türkan’ın her şeyden habersiz Somer’e aşık olması, Somer’in ise Mine ve Türkan’la oyunlarına devam etmesi, tepkilere neden oluyordu! Peki, şimdi neler olacak?

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25 Eyl 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Sahne! Seyircilerin Dilinde Tüy Bitti Ama Yapımcının Umurunda Değil! Eski Sevgilisi ve Yeni Karısını Aynı Eve Koyup… mask
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