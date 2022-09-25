- 25 Eyl 2022 - 17:28 G: 25 Eyl 2022 - 18:19

Masterchef Serpilay’ın Bakışı Bile Sinir Krizlerini Tetikliyor! Yine Twitter’ı Ayağa Kaldırdı; Yine Linç Üzerine Linç Yedi! Artık Sesine Tahammül Kalınmadı…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te bu yıl bulunan Serpilay’ın bakışları bile artık sinir krizlerini tetikler hale geldi! Yine Twitter’ı ayağa kaldıran, yine linç üzerine linç yiyen Serpilay Salkım’ın artık sesine bile tahammül kalmadı! Gündemi sallayan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef, “Dünyanın en zor yarışması” olarak biliniyordu! Ana kadroya giren 18 yarışmacı, kıyasıya mücadele vermişti ama Serpilay’ın ana kadroya girişi tepkilere neden olmuştu. Duygusal bir yapıya sahip olduğundan tepki üzerine tepki toplayan Serpilay’ın son sözleri seyirciyi resmen zıvanadan çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eyl 2022 - 17:28 - Yaşam

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