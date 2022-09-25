Masterchef Serpilay’ın Bakışı Bile Sinir Krizlerini Tetikliyor! Yine Twitter’ı Ayağa Kaldırdı; Yine Linç Üzerine Linç Yedi! Artık Sesine Tahammül Kalınmadı…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te bu yıl bulunan Serpilay’ın bakışları bile artık sinir krizlerini tetikler hale geldi! Yine Twitter’ı ayağa kaldıran, yine linç üzerine linç yiyen Serpilay Salkım’ın artık sesine bile tahammül kalmadı! Gündemi sallayan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef, “Dünyanın en zor yarışması” olarak biliniyordu! Ana kadroya giren 18 yarışmacı, kıyasıya mücadele vermişti ama Serpilay’ın ana kadroya girişi tepkilere neden olmuştu. Duygusal bir yapıya sahip olduğundan tepki üzerine tepki toplayan Serpilay’ın son sözleri seyirciyi resmen zıvanadan çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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25 Eyl 2022 - 17:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.