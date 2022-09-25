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25 Eyl 2022 - 17:28

Masterchef Serpilay’ın Bakışı Bile Sinir Krizlerini Tetikliyor! Yine Twitter’ı Ayağa Kaldırdı; Yine Linç Üzerine Linç Yedi! Artık Sesine Tahammül Kalınmadı…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te bu yıl bulunan Serpilay’ın bakışları bile artık sinir krizlerini tetikler hale geldi! Yine Twitter’ı ayağa kaldıran, yine linç üzerine linç yiyen Serpilay Salkım’ın artık sesine bile tahammül kalmadı! Gündemi sallayan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?