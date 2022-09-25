5 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Oğlu Karan’la Paylaşımı Şoke Etti! O Detay Kimsenin Gözünden Kaçmadı; Burak Özçivit’in Bile… Sosyal Medya Sallanıyor!

Karan’a hamile olduğunu öğrenmesiyle ekranlara uzun bir süre ara veren Fahriye Evcen, hayranlarının karşısına TRT1’de yayınlanan tarihi bir diziyle geçmişti. Dizide Barış Arduç’la rol alan Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun karakteri çok beğenilmişti. Diziden sezon sonunda apar topar çıkan Fahriye Evcen’in çok geçmeden bebek beklediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in oğlu Karan’la yapmış olduğu paylaşım görenlerin yüzlerini güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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