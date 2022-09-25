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25 Eyl 2022 - 21:49

Survivor 2023 Kadrodaki İsimler Tek Tek İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Öyle İsimlere Teklif Göndermiş Ki… Kaosa, Savaşa ve Kavgaya Hazır Olun!

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için bomba bir hamle geldi! 2023 dönemindeki isimler tek tek ifşa edildi ve Acun Ilıcalı’nın bu yıl ekranlarda kaos, savaş ve kavganın olmasını istediği görüldü. Teklif giden ismi görenler ise hayatlarının şokunu yaşadı! Peki, Survivor 2023 için nasıl hazırlıklar yapılıyor?