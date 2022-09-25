Survivor 2023 Kadrodaki İsimler Tek Tek İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Öyle İsimlere Teklif Göndermiş Ki… Kaosa, Savaşa ve Kavgaya Hazır Olun!
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için bomba bir hamle geldi! 2023 dönemindeki isimler tek tek ifşa edildi ve Acun Ilıcalı’nın bu yıl ekranlarda kaos, savaş ve kavganın olmasını istediği görüldü. Teklif giden ismi görenler ise hayatlarının şokunu yaşadı! Peki, Survivor 2023 için nasıl hazırlıklar yapılıyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son sezonunda Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı, finale çıkan isimler arasında yerini almıştı ama kupayı kaldıran tek bir isim olmuş ve Nisa Bölükbaşı, herkesi şoke etmişti. Yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için oldukça yüksek meblağlar sunarak o isimlere bomba teklifini yaptı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.