Arka Sokaklar Dizisi Komple İptal Edildi; Fişi Çok Fena Çekildi! Şevket Çoruh’tan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmadı! 17 Yıllık Hikayenin Sonu Feci Oldu…
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar dizisinin komple iptal edildiği gündeme bomba gibi düştü! Fişi çok fena bir şekilde çekilen dizinin 17 yıllık hikayesi çok feci bir biçimde bitti. Şevket Çoruh’u hayat verdiği Mesut Komiser karakterinden sonra resmen taş üstünde taş kalmadı! Peki, neler oluyor?
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonu, sevenlerini gözyaşlarına boğarak bitmişti. Kafalarda soru işaretlerine neden olan Arka Sokaklar dizisinin yaz arasında birçok isim diziye veda etmiş; o isimlerin yerine bambaşka isimler ekranlara gelmişti. Yeni sezon için çalışmalara başlayan diziden gelen ansız final kararının sebebi büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.