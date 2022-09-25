Arka Sokaklar Dizisi Komple İptal Edildi; Fişi Çok Fena Çekildi! Şevket Çoruh’tan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmadı! 17 Yıllık Hikayenin Sonu Feci Oldu…

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonu, sevenlerini gözyaşlarına boğarak bitmişti. Kafalarda soru işaretlerine neden olan Arka Sokaklar dizisinin yaz arasında birçok isim diziye veda etmiş; o isimlerin yerine bambaşka isimler ekranlara gelmişti. Yeni sezon için çalışmalara başlayan diziden gelen ansız final kararının sebebi büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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