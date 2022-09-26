Masterchef’ten Elenen Vural’ın Ellerinden Somer Şef Tuttu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; 40 Bin Liralık Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın eleme adayları olan Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike kıyasıya mücadele vermişti. Şeflerin vermiş olduğu bulgurla Çağatay, Atike ve Burak en iyi yemekleri yapan isimler olmuştu. İkinci turda ise Fatma Nur, Görkem ve Vural kıyasıya mücadele vermiş ama Mehmet Şef’in yemeğini az başarılı yapan isim Vural olmuş ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Peki, Vural’a Somer Şef’ten nasıl bir teklif geldi?

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