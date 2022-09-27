Hande Erçel’in Son Hali Yürekleri Acıttı! 2,5 Yaşındaki Mavi Gerçeğinden Sonra Yüzü Gülmez Oldu! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…
Sen Çal Kapımı dizisinde kitlesini dünyaya açan Hande Erçel’in son hali sevenlerinin yüreklerini sızım sızım sızlattı! 2,5 yaşındaki Aylin Mavi gerçeğinden sonra yüzü gülmez olan Hande Erçel’den gelen son paylaşım, herkesi şaşırttı. Uzun bir süredir sessiz kalan Hande Erçel’in sessizliğini bozması herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…
Güneşin Kızları dizisinde adını tüm Türkiye’ye Selin olarak duyuran Hande Erçel, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla çok konuşulanlar arasında yerini alıyordu. En son olarak Kaan Yıldırım’la aşk dedikodularını onaylayan Hande Erçel, kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Şimdilerde oldukça mutsuz günler geçiren Hande Erçel’den gelen son paylaşım, yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.