Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike elenmemek için mücadele vermişlerdi. İlk turda bulgurla en iyi yemekleri yapan; Çağatay, Burak ve Atike elenmekten kurtulmuşlardı. İkinci turda ise Vural, Görkem ve Fatma Nur, elenmemek için kıyasıya mücadele vermişler ve gün sonunda Vural ekranlara ve hayallerine veda eden isim olmuştu. Vural’ın sevgilisi ise Masterchef’ten çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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