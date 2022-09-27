Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen isim Vural olmuştu. Vural Burnaz’ın hayatının aşkının ise Masterchef’ten çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı! Kimsenin gözünden kaçmayan o detay sonrasında bir de nişan olayı patlak verince ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte milyonların “Tv8 evlendirme dairesine döndü” dediği o olay yaratan aşk!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike elenmemek için mücadele vermişlerdi. İlk turda bulgurla en iyi yemekleri yapan; Çağatay, Burak ve Atike elenmekten kurtulmuşlardı. İkinci turda ise Vural, Görkem ve Fatma Nur, elenmemek için kıyasıya mücadele vermişler ve gün sonunda Vural ekranlara ve hayallerine veda eden isim olmuştu. Vural’ın sevgilisi ise Masterchef’ten çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.