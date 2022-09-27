Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz Sevgili Mi? Duyanlar Şok Oldu... Serenay Sarıkaya Ölüm Sessizliğini Bozdu; Cem Yılmaz Kafayı Yiyecek!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra ünlü iş insanı Umut Evirgen ile bir yıla yakın aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın aşkının bittiği öne sürülmüştü. Bu iddialar etkisini hala sürdürürken, bu kez Serenay Sarıkaya ile ünlü oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra ünlü iş insanı Umut Evirgen ile bir yıla yakın aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın aşkının bittiği öne sürülmüştü. Bu iddialar etkisini hala sürdürürken, bu kez Serenay Sarıkaya ile ünlü oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddia edildi. O iddialara yanıt Serenay Sarıkaya’dan gecikmedi! Peki, Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz birlikte mi? Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan aşk dedikodularına ne dedi? İşte, detaylar…
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27 Eyl 2022 - 01:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.