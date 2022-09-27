Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz Sevgili Mi? Duyanlar Şok Oldu... Serenay Sarıkaya Ölüm Sessizliğini Bozdu; Cem Yılmaz Kafayı Yiyecek!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra ünlü iş insanı Umut Evirgen ile bir yıla yakın aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın aşkının bittiği öne sürülmüştü. Bu iddialar etkisini hala sürdürürken, bu kez Serenay Sarıkaya ile ünlü oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddia edildi. O iddialara yanıt Serenay Sarıkaya’dan gecikmedi! Peki, Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz birlikte mi? Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan aşk dedikodularına ne dedi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...