- 26 Eyl 2022 - 16:20

Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşayacak! Fragman Bitti, Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde takım kaptanlığı oynanacaktı ama saatler öncesinde takım kaptanı ifşa edildi! Ortalık zangır zangır sallanmaya başlarken Mehmet Şef’in hayatının şokunu yaşayacağına dair yorumlar yapıldı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde hafta boyunca eleme adayı olan yarışmacılar kıyasıya mücadele vermiş ve elenmemek için uğraşmışlardı. Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike arasında süren mücadelede rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak hayallerine veda eden isim Vural olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar takım kaptanı olmak için mücadele edecekti! Peki, neler oluyor?

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26 Eyl 2022 - 16:20 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşayacak! Fragman Bitti, Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor… mask
Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşayacak! Fragman Bitti, Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor…
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