Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşayacak! Fragman Bitti, Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde hafta boyunca eleme adayı olan yarışmacılar kıyasıya mücadele vermiş ve elenmemek için uğraşmışlardı. Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike arasında süren mücadelede rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak hayallerine veda eden isim Vural olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar takım kaptanı olmak için mücadele edecekti! Peki, neler oluyor?

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