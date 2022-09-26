Duy Beni Dizisinden Bomba Aşk Açıktı! Sarmaş Dolaş, Öpüş Koklaş… “Sonunda Be!” Neler Oldu Neler… O Görsel Tokat Gibi Çarptı!

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi yetenekli oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Liseli gençlerin başka bir okula gitmeleriyle birlikte değişen hayatlarını konu olarak ele alan Duy Beni dizisinde asıl mesele ise gencecik isimlerin mükemmel bir zorbalıkla savaş vermesiydi! Dizinin oyuncularından iki ismin aşk duyurusunda bulunması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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