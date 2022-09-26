- 26 Eyl 2022 - 16:20 G: 26 Eyl 2022 - 16:25

Duy Beni Dizisinden Bomba Aşk Açıktı! Sarmaş Dolaş, Öpüş Koklaş… “Sonunda Be!” Neler Oldu Neler… O Görsel Tokat Gibi Çarptı!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni dizisinin iki oyuncusu aşk yaşadıklarını sosyal medyada ilan ettiler! Hem sarmaş dolaş, hem öpüş koklaş hallerini duyuran iki ismin hayranları ise “Sonunda be” yorumlarında bulundular! İşte tek bir kareyle tokat gibi çarpan o çift…

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi yetenekli oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Liseli gençlerin başka bir okula gitmeleriyle birlikte değişen hayatlarını konu olarak ele alan Duy Beni dizisinde asıl mesele ise gencecik isimlerin mükemmel bir zorbalıkla savaş vermesiydi! Dizinin oyuncularından iki ismin aşk duyurusunda bulunması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Eyl 2022 - 16:20 Ankara- Yaşam

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