Baba Dizisinde Mideleri Bulandıran Tuvalet Sahnesi! “Karşımda Kadın Var!” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kapatın Gitsin Şu Diziyi!”
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba dizisinde mideleri bulandıran sahneler tek tek ekranlara geldi! “Karşımda kadın var” demeyen karakter, kimsenin yapmayacağı şeyler yapınca; “Kapatın gitsin şu diziyi” yorumları yapıldı! Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu durum, sosyal medyada da doğal olarak yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Beril Pozam, Özge Yağız ve Hakan Kurtaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. İddialı bir biçimde yeni sezona giriş yapan Baba dizisinin ana konusu her ne kadar seyircileri heyecanlandırıyor olsa bile bazı sahneler seyircilerin çileden çıkmasına neden oluyordu! Peki, Baba dizisinde tepki çeken sahne neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.