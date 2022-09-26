- 26 Eyl 2022 - 17:01 G: 26 Eyl 2022 - 17:10

Baba Dizisinde Mideleri Bulandıran Tuvalet Sahnesi! “Karşımda Kadın Var!” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kapatın Gitsin Şu Diziyi!”

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba dizisinde mideleri bulandıran sahneler tek tek ekranlara geldi! “Karşımda kadın var” demeyen karakter, kimsenin yapmayacağı şeyler yapınca; “Kapatın gitsin şu diziyi” yorumları yapıldı! Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu durum, sosyal medyada da doğal olarak yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Beril Pozam, Özge Yağız ve Hakan Kurtaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. İddialı bir biçimde yeni sezona giriş yapan Baba dizisinin ana konusu her ne kadar seyircileri heyecanlandırıyor olsa bile bazı sahneler seyircilerin çileden çıkmasına neden oluyordu! Peki, Baba dizisinde tepki çeken sahne neydi?

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26 Eyl 2022 - 17:01 Ankara- Yaşam

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