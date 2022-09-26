Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Eyl 2022 - 21:08

Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da büyük bomba patlak verdi! Neva’yı öldüren ismin kim olduğu basına sızınca; senaristin eteklerinin tutuşmaya başladı! Sosyal medyayı zangır zangır sallayan bu durum Yargı izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Yargı dizisinde Neva’yı öldüren isim kim oldu?