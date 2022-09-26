Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da büyük bomba patlak verdi! Neva’yı öldüren ismin kim olduğu basına sızınca; senaristin eteklerinin tutuşmaya başladı! Sosyal medyayı zangır zangır sallayan bu durum Yargı izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Yargı dizisinde Neva’yı öldüren isim kim oldu?
Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yargı dizisinin yeni sezonda Neva’nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kuyuda çıkan cesetlerin arasında Neva’nında cesedinin çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.