- 26 Eyl 2022 - 21:08

Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da büyük bomba patlak verdi! Neva’yı öldüren ismin kim olduğu basına sızınca; senaristin eteklerinin tutuşmaya başladı! Sosyal medyayı zangır zangır sallayan bu durum Yargı izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Yargı dizisinde Neva’yı öldüren isim kim oldu?

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Yargı dizisinin yeni sezonda Neva’nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kuyuda çıkan cesetlerin arasında Neva’nında cesedinin çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Eyl 2022 - 21:08 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinde Mideleri Bulandıran Tuvalet Sahnesi! “Karşımda Kadın Var!” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kapatın Gitsin Şu Diziyi!” mask
Baba Dizisinde Mideleri Bulandıran Tuvalet Sahnesi! “Karşımda Kadın Var!” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kapatın Gitsin Şu Diziyi!”
Gönül Dağı Dizisinden Zırıl Zırıl Ağlatacak Haber! Çiritçi Abdullah ve Veysel… Dilek’ten Sonra Gözlerde Yaş Kalmamıştı… mask
Gönül Dağı Dizisinden Zırıl Zırıl Ağlatacak Haber! Çiritçi Abdullah ve Veysel… Dilek’ten Sonra Gözlerde Yaş Kalmamıştı…
Yalı Çapkını Dizisinin Sonunda Neler Olduğunu Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Gözyaşlarınıza Boğulacaksınız; Yüreğiniz Bu Acıya Doyamayacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonunda Neler Olduğunu Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Gözyaşlarınıza Boğulacaksınız; Yüreğiniz Bu Acıya Doyamayacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…
Arka Sokaklar Dizisi Komple İptal Edildi; Fişi Çok Fena Çekildi! Şevket Çoruh’tan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmadı! 17 Yıllık Hikayenin Sonu Feci Oldu… mask
Arka Sokaklar Dizisi Komple İptal Edildi; Fişi Çok Fena Çekildi! Şevket Çoruh’tan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmadı! 17 Yıllık Hikayenin Sonu Feci Oldu…
Kusursuz Kiracı Dizisinde Asıl Aşk Bombası Patladı! Televizyonlar Bu Krizle Patlak Verecek; FOX TV’den Skandal Karar! Tek Bir Bölümle… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinde Asıl Aşk Bombası Patladı! Televizyonlar Bu Krizle Patlak Verecek; FOX TV’den Skandal Karar! Tek Bir Bölümle…
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı… mask
Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı…
Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare… mask
Yargı Dizisinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Krizi! “Yüzünü Bile Görmek İstemiyorum” Dedi Ama Ne Fayda! Tek Bir Kare…
Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride, Nalan ve Hayri’yi Çok Fena Yakaladı! “Evli Barkı İnsanların Yaptığı Rezillik!” Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor; Kaosa Hazır Olun…
Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor? mask
Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Ekim Herkesi Çıldırttı! “Akılsız, Saftirik!” Tepkiler Arka Arkaya; Artık 1 Dakika Bile Ekranda Olmasına Sabır Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Duy Beni Dizisinde Ekim Herkesi Çıldırttı! “Akılsız, Saftirik!” Tepkiler Arka Arkaya; Artık 1 Dakika Bile Ekranda Olmasına Sabır Kalmadı! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
İlayda Alişan’ın Ev Hali Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Koltukta Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bir Manzara Oluşundan Habersiz Duruşun!” Alevler Peşpeşe… mask
İlayda Alişan’ın Ev Hali Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Koltukta Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bir Manzara Oluşundan Habersiz Duruşun!” Alevler Peşpeşe…
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!... mask
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!...
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var! mask
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var!
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri… mask
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri…
Mehmet Ali Erbil’in Günlük Kazancı Dudak Uçuklattı! Neden Tiktok’ta Aktif Olduğu Belli Oldu! Bir Günde Resmen Servet Kazanıyor! Ece Ronay Bir Bir Anlattı! Meğer… mask
Mehmet Ali Erbil’in Günlük Kazancı Dudak Uçuklattı! Neden Tiktok’ta Aktif Olduğu Belli Oldu! Bir Günde Resmen Servet Kazanıyor! Ece Ronay Bir Bir Anlattı! Meğer…
Pelin Karahan’ın Dantelli Mayosu Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” İncecik Bel, Kusur Bulunmayan Fizik… Sosyal Medyayı Cayır Cayır Yaktı… mask
Pelin Karahan’ın Dantelli Mayosu Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” İncecik Bel, Kusur Bulunmayan Fizik… Sosyal Medyayı Cayır Cayır Yaktı…
Acun’dan Fahriye’ye Büyük Jest! Masterchef Stüdyolarında Böylesi Daha Önce Hiç Görülmedi! Hem Şefler Hem Yarışmacılar Seferber Oldu... “Yok Artık” mask
Acun’dan Fahriye’ye Büyük Jest! Masterchef Stüdyolarında Böylesi Daha Önce Hiç Görülmedi! Hem Şefler Hem Yarışmacılar Seferber Oldu... “Yok Artık”
Neslihan Atagül’ün Mini Şortlu Havuz Pozu Ortalığı Yaktı! “Kocan Bir Şey Demeden Sil!” İçine Bir Şey Giymeyince… “Tam Bir Bebek!” mask
Neslihan Atagül’ün Mini Şortlu Havuz Pozu Ortalığı Yaktı! “Kocan Bir Şey Demeden Sil!” İçine Bir Şey Giymeyince… “Tam Bir Bebek!”
Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşayacak! Fragman Bitti, Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor… mask
Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşayacak! Fragman Bitti, Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim... mask
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri… mask
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri…
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var! mask
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var!
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!... mask
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!...
İlayda Alişan’ın Ev Hali Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Koltukta Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bir Manzara Oluşundan Habersiz Duruşun!” Alevler Peşpeşe… mask
İlayda Alişan’ın Ev Hali Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Koltukta Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bir Manzara Oluşundan Habersiz Duruşun!” Alevler Peşpeşe…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL