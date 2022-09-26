- 26 Eyl 2022 - 21:35

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği!

Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin oyuncularından Fatma Büşra Ayaydın geçirdiği inanılmaz değişim ile herkesi şaşırtırken bir yanda da oyunculuk mesleğini bırakması ve yeni mesleği ile şaşkınlıkları ikiye katlıyor. İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın muhteşem değişimi ve yaptığı meslek ile ilgili tüm merak edilenler.

Son dönemde yaygın televizyon kültürünün etkilerinden biri olan oyuncuların değişimi gündem olmaya devam ediyor. Özellikle de çocuk yaşta oyunculuğa başlayarak ünlü yapımlarda rol alan isimler geçen zamanın ardından yaşadıkları değişim ile görenleri şaşkına çeviriyor. Bir bir ekranlarda yaş alan ünlü oyuncu ve şarkıcıların yer aldığı listede bulunan isimlerden biri de efsane Kurtlar Vadisi dizisinde fenomen karakterlerden biri olan Süleyman Çakır’ın kızı Selvi Çakır’ı canlandıran Fatma Büşra Ayaydın.

Dizide Süleyman Çakır’ın kızı Selvi Çakır rolünde oynayan Fatma Büşra Ayaydın, küçük yaşlarda yer aldığı projede de performansı ile beğenileri toplamayı başarmışken, ünlü oyuncu şimdilerde de geçirdiği değişim ve mesleği ile şaşırtıyor. İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın değişimi ve yaptığı meslek.

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26 Eyl 2022 - 21:35 - Gündem

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