Masterchef Yarışmasından Fatma Nur Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Yozgat Biletini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Evine!” Dedi! Masterchef Tarihinde Böylesi Daha Önce Görülmedi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar, Danilo Zanna’nın imza tatlısı olan “Al Beni Yukarı” isimli tiramisuyu yapmışlardı. En iyi yapan yarışmacılar ise Büşra ve Çağatay olmuş ve ikinci turda mücadele vermişlerdi. Yarışmanın yeni bölümünde ise Fatma Nur’un diskalifiye edildiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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